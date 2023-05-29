-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
بدون تعليق!
باقي بوخالفة
2023/05/29
21
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
فتح عدل 3.. تصريحات جديدة لوزير السكن
الفريق أول شنقريحة: ما يتسم به الجيش كفيل بالحفاظ على أمن الجزائر
الجوية الجزائرية: تحديد وزن حقائب الحجاج وغرامة مالية للمخالفين
انطلاق توظيف حاملي الدكتوراه والماجستير يوم 5 جوان المقبل
خمس سنوات سجنا لعنصر في حركة “رشاد” الإرهابية ببومرداس
وزير الفلاحة ينتقد المديرين الولائيين بسبب خسائر الفلاحين (فيديو)
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
طائرة خاصّة من سانت إيتيان إلى باريس لـ “القبض” على ماجر!
2023/05/26
نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 50 ملم عبر 16 ولاية
2023/05/27
مديرية الضرائب تنشر بلاغا هاما
2023/05/28
تنبيه من المستوى الثاني: أمطار غزيرة إلى غاية 60 ملم في 15 ولاية
2023/05/28
لا توظيف لحاملي الماستر بالتعليم الجامعي
2023/05/28
الرأي
المزيد
درسٌ رائع من تركيا
حسين لقرع
2023/05/29
إسلامية أردوغان وعلمانية تركيا
محمد بوالروايح
2023/05/29
تركيا: القائمقام الذي قام
عمار يزلي
2023/05/29
دور الحرب النفسيَّة العثمانيَّة في فتح القسطنطينية
علي محمد الصلابي
2023/05/29
البشير بن سلامة.. انطفاء مثقف ملتزم في صمت
لمباركية نوّار
2023/05/29