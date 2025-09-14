-- -- -- / -- -- --
الرئيس تبون يُرسم سيفي غريب وزيرا أولا ويكلفه بتشكيل الحكومة
"بدون فوائد".. قروض بـ 150 مليون دج لدعم إنشاء مخازن التبريد بهذه الولاية

محمد فاسي
“بدون فوائد”.. قروض بـ 150 مليون دج لدعم إنشاء مخازن التبريد بهذه الولاية
ح.م
مخزن التبريد

أعلنت مديرية المصالح الفلاحية لولاية النعامة عن إطلاق جهاز تمويلي جديد تحت تسمية “القرض الاستثماري التبريد”، موجه خصيصًا للفلاحين والمستثمرين في المجال الفلاحي.

وأفادت المديرية أن الجهاز يهدف لإنجاز غرف أو مخازن تبريد بسعة تتراوح بين 300 م³ و5000 م³، مع سقف تمويلي يصل إلى 150 مليون دينار جزائري، دون فوائد.

وأوضحت المديرية أن مدة سداد القرض لا تتجاوز 10 سنوات، على أن يتم التمويل عبر عدة مؤسسات مالية وطنية تشمل: بنك الفلاحة والتنمية الريفية، البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، البنك الجزائري الخارجي.

ودعت المديرية المعنيين من فلاحين ومستثمرين إلى التقرب من مصالحها للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفيات الاستفادة من هذا القرض.

