“بدون ماكياج سأبدو مثل حفار القبور”.. وزيرة ألمانية تدافع عن نفقات التجميل!

بعد الانتقادات التي تعرضت لها وزيرة الخارجية الألمانية بشأن تخصيص نفقات لخدمات التجميل، دافعت أنالينا بيربوك عن موقفها الداعم لضرورة وجود خبيرة ماكياج تجعل وجهها مشرقا بدل حفار القبور الذي تبدو عليه دون مساحيق.

وقالت بيربوك في فعالية نظمتها عدة وسائل إعلام ألمانية: “عند الظهور على شاشة التلفزيون يتعين عليك وضع الماكياج بسبب الأضواء القوية، وإلا فإنك ستبدو مثل حفار القبور، لأنك رمادي بالكامل”.

وأضافت أنه خلال رحلاتها العديدة ليس لديها وقت للبحث عن خبيرة ماكياج في مكان السفر، موضحة أن هذا ينطبق بشكل خاص على الرحلات الخارجية.

وأردفت: “لذلك فهذا أمر متعارف عليه – وبالمناسبة هذا موضوع مفضل للنقاش ليس فقط بالنسبة لي، بل النساء بوجه عام”.

وأوضحت بيربوك أنه نظرا لأنها تسافر كثيرا وتؤدي مهاما أيضا أثناء الليل، يتم الدفع مقابل خدمات الماكياج وفقا لمقتضيات ظروف العمل، مؤكدة أن وزارة الخارجية تمتثل بذلك للوائح القانونية.

وبحسب بيانات سابقة من الوزارة، فإن تكلفة مرافقة خبيرة ماكياج لبيربوك خلال مواعيد التصوير والمقابلات التلفزيونية في الداخل والخارج عام 2022 بلغت 136 ألفا و500 يورو.

يذكر أن أنالينا شارلوته ألما بيربوك من مواليد 15 ديسمبر 1980 في هانوفر، وهي سياسية ألمانية من حزب الخضر تشغل منذ 8 ديسمبر 2021 منصب وزيرة الخارجية في حكومة المستشار أولاف شولتس.

تعد أول امرأة في تاريخ ألمانيا تشغل منصب وزير الخارجية، تولت رئاسة حزبها منذ 27 جانفي عام 2018 وحتى 29 ديسمبر 2022.