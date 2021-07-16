بديل غلام في فريق نابولي

عثرت إدارة نادي نابولي الإيطالي على المدافع الأيسر البديل، في حال تسريح أو رحيل اللاعب الدولي الجزائري السابق فوزي غلام هذه الصائفة.

ويرتبط المدافع الأيسر فوزي غلام (30 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.

وستلجأ إدارة نادي نابولي إلى جلب اللاعب إيميرسون من فريق تشيلسي الإنجليزي، كما ذكرته صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، الجمعة.

ويرتبط إيميرسون (26 سنة) مع نادي تشيلسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.

وكان إيميرسون قد حاز مع منتخب إيطاليا كأس أمم أوروبا مساء الأحد الماضي، ويعرف جيّدا التقني لوتشانو سباليتي مدرب فريق نابولي، الذي أشرف عليه في نادي روما ما بين 2016 و2017، كما لا يُمانع في قبول العرض. استنادا إلى المصدر ذاته.

للإشارة، فإن فوزي غلام مازال يُعالج من إصابة خطيرة تعرّض لها في الرّكبة شهر مارس الماضي، وقد تتأخّر عودته إلى المنافسات الرّسمية حتى أكتوبر المقبل.