بديل للسكر خال من الكربوهيدرات.. علماء روس يحققون إنجازا

حقق علماء روس إنجازا في مجال البدائل الغذائية، مؤخرا، بعد تمكنهم من ابتكار بديل للسكر خال من الكربوهيدرات.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد توصل العلماء الذين يعملون في مجال صناعة المواد الغذائية في شركة “إفكو” إلى مُحل مبتكر لا يحتوي على كربوهيدرات على الإطلاق، وهو ما يمكن أن يشكل اختراقا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

وصرح روستيسلاف كوفاليفسكي، أحد المساهمين في مجموعة شركة “إفكو” لوكالة “سبوتنيك”:

“السكر، بالطبع، له بدائل. المجموعة الأولى هي البدائل الكيميائية (المواد الحلوة المصنعة صناعيا). ومع ذلك، فإن المشكلة الأساسية هي أن جسمنا لا يتكيف معها، وتظهر المزيد والمزيد من الدراسات العلمية ضررها”.

وتابع كوفاليفسكي: “المجموعة الثانية هي البدائل النباتية، مثل ستيفيا، على سبيل المثال، لها عيوبها – فهي ليست لذيذة ومكلفة للغاية، ويعود سعرها إلى حقيقة أنه لا يمكن زراعتها بكميات كبيرة، على سبيل المثال، يتم الحصول على ستيفيا من نبات خاص ينمو فقط في أمريكا الجنوبية”.

ووفقا له، اكتشف مجموعة من العلماء الذين يعملون معه أنواعا نادرة من الفواكه الأفريقية ذات الحلاوة، ولكن ليس بسبب السكر في حد ذاته، ولكن بسبب البروتين، وعندما تتلامس مع مستقبلات الذوق، فإن هذا النوع من البروتين هو الذي يعطي حلاوة مذهلة.

ولقد توصل باحثون في التكنولوجيا الحيوية إلى طريقة لتكوين هذا البروتين الحلو في المختبر.

وأكد كوفاليفسكي أن “هذه آلية خاصة تسمح للكائنات الحية الدقيقة بإنتاج البروتين الحلو. وأكد الخبير أن أفضل عيناتنا أظهرت أنها أحلى بـ10 آلاف مرة من السكر العادي”.

وأضاف كوفاليفسكي أن غرام واحد من هذا البروتين يحل محل 10 كيلوغرامات من السكر.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري في العالم أربع مرات خلال الأربعين عاما الماضية. وهو المرض الخطير الوحيد غير المُعدي الذي يزيد فيه خطر الوفاة المبكرة بدلاً من أن يتناقص. ووفقا للاتحاد الدولي للسكري، يوجد حاليا 537 مليون بالغ في جميع أنحاء العالم يعيشون مع مرض السكري، وأكثر من 90% منهم مصابون بالسكري من النوع الثاني ونحو نصفهم لا يعلمون عنه.

يتم الاحتفال باليوم العالمي للسكري سنويًا، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، وقد تم تقديمه في عام 1991 من قبل الاتحاد الدولي للسكري والمنظمة العالمية استجابةً لخطر زيادة مرض السكري في جميع أنحاء العالم.