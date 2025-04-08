بذور مغشوشة تكبّد 2000 فلاح خسائر فادحة بسطيف

الشركة المصنعة تبرّأت والجهات المختصة فتحت تحقيقا

تعرض زهاء 2000 فلاح في بلدية بئر حدادة وبعض بلديات جنوب ولاية سطيف، إلى خسائر معتبرة، وهذا بعد فساد كل منتجاتهم من مادة ” الفلفل الأخضر” المغروسة في البيوت البلاستيكية، وهذا، بعد ان اقتنوا بذورا من علامة “كوتش”، اتضح بأنها مغشوشة وليست من النوع الذي اعتاد فلاحو المنطقة اقتناءه منذ سنوات طويلة وحققوا به إنتاجا وفيرا على مدار المواسم.

“الشروق” تنقلت إلى بئر حدادة التي تبعد عن عاصمة الولاية سطيف بحوالي أربعين كيلومترا، وتحدثت مع الفلاحين ومسؤولي القطاع في المنطقة، وفي ولاية سطيف عموما، حيث أكد بعض الفلاحين في تصريحاتهم لـ”الشروق”، بأن كل البيوت البلاستيكية التي غُرس فيها هذا النوع من البذور في بلدية بئر حدادة والبلديات المجاورة لها بجنوب الولاية، تعرضت للفساد، وتم إتلافها نظرا لرداءة البذور، وهو الأمر الذي كلف فلاحي المنطقة خسائر كبيرة وجهدا أيضا، ولهذا هم يطالبون من الجهات الوصية التدخل العاجل وفتح تحقيق في القضية.

كما أضاف من تحدثوا لـ”الشروق”، وهم في قمة الغضب، بأن ما لا يقل عن 2000 فلاح في المنطقة الجنوبية لولاية سطيف، أتلفوا منتجاتهم المغروسة في البيوت البلاستيكية والتي سهروا عليها سقيا ورعاية بالدواء، وبالتالي، أنهوا الموسم الفلاحي في بدايته صفر اليدين، وهذا بعد أن اقتنوا تلك البذور من موزع احتال عليهم، وباعهم بذورا مقلدة ومغشوشة وليس تلك التي اعتاد فلاحو المنطقة اقتناءها.

“الشروق” حوّلت الانشغال إلى رضوان ساتة، رئيس مكتب جمعية حماية المستهلك بسطيف، الذي قال إنه بعد إخطاره بالقضية من طرف فلاحي المنطقة، تواصل مع الشركة المصنعة لتلك البذور، فأصدرت بيانا لها، أخلت من خلاله مسؤوليتها بالكامل عن هذه البذور السيئة أو المغشوشة، التي لا فائدة زراعية منها، ونظرًا لكونها حصة مزوّرة وجب إتلافها، ودعت الشركة في ذات البيان إلى توخي الحيطة والحذر عند شراء البذور، والحرص على التزوّد فقط من موزعيها المعتمدين لضمان أصالة المنتج.

كما أضاف ذات المتحدث لـ”الشروق”، بأن فلاحي المنطقة سيرفعون شكوى لدى الجهات الأمنية ضد موزع البذور الذي احتال عليهم وستتأسّس جمعية حماية المستهلك طرفا مدنيا في القضية.

المهندس محمد بولفتات، مدير المصالح الفلاحية لولاية سطيف، هو الآخر أكد لـ”الشروق”، بأنه بعد إبلاغه بالقضية، كلف رئيس القسم الفلاحي في الجهة الجنوبية لولاية سطيف، بالتحري في الموضوع، مضيفا، بأنه بعد صدور بيان الشركة المصنعة لبذور “كوتش”، وهي بذور من دولة المكسيك، وتبرئها من تلك الحصة المتداولة في الأسواق، وعليه قال المدير محمد بولفتات، بأنه سيتم فتح تحقيق في القضية التي تبقى للمتابعة إلى غاية كشف خيوطها، مع تنبيه الفلاحين إلى عدم الانسياق وراء إغراء انخفاض أسعار بعض البذور المتدنية، مجهولة المصدر.