برأسمال أولي قدره 5 مليارات دولار.. البنك الإفريقي للطاقة يقترب من الانطلاق

أكدت منظمة المنتجين الأفارقة للبترول، أن التحضيرات الخاصة بإطلاق البنك الإفريقي للطاقة “تسير بوتيرة جيدة”، مشيرة إلى أن المؤسسة المالية الجديدة، التي أُطلقت بالشراكة مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، تستهدف دعم الاستثمارات في قطاع المحروقات بالقارة الإفريقية، في ظل تراجع تمويل المؤسسات الغربية لمشاريع النفط والغاز.

وأوضح بيان المنظمة أن مدى تقدم المشروع كان محور لقاء عقد، يوم الاثنين بالقاهرة، بين وفد من المنظمة يقوده أمينها العام فريد غزالي، ورئيس “أفريكسيم بنك” جورج إيلومبي.

ووفق المعطيات التي نشرتها المنظمة، يرتقب أن يدخل البنك حيز النشاط بحلول جوان 2026، برأسمال أولي يقدر بـ 5 مليارات دولار، على أن يكون مقره بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

وسيخصص البنك أساساً لتمويل مشاريع النفط والغاز في إفريقيا، بهدف معالجة العجز في التمويل الذي تواجهه القارة، خاصة مع الانسحاب التدريجي للمؤسسات المالية الغربية من تمويل المشاريع المرتبطة بالمحروقات.

ويطمح البنك، خلال المرحلة الأولى من انتشاره، إلى تعبئة ما يصل إلى 10 مليارات دولار، قبل أن يستهدف جمع 15 مليار دولار بحلول عام 2030، لتمويل مشاريع تشمل كامل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، من الاستكشاف والإنتاج إلى هياكل النقل وأنشطة التوزيع.

وكانت نيجيريا قد سلمت رسمياً، في فيفري الماضي، مقر البنك بأبوجا إلى منظمة المنتجين الأفارقة للبترول و“أفريكسيم بنك”، في خطوة اعتُبرت مرحلة مهمة نحو الإطلاق الفعلي للمؤسسة.

ومن المنتظر أن توفر هذه المؤسسة المالية الجديدة لشركات النفط الوطنية التابعة للدول الأعضاء في المنظمة منصة مشتركة لتعزيز قدرتها على استقطاب استثمارات واسعة النطاق في قطاع الطاقة الإفريقي.