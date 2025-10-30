برأس مال 120 مليون دينار.. الجامعة الجزائرية تدخل عالم الاستثمار

في إطار جعل الجامعة محركا للاقتصاد الوطني، تم اليوم الخميس، إطلاق أول شركة قابضة جامعية في الجزائر، إلى جانب صندوق استثماري جامعي بقيمة أولية قدرها 120مليون دينار، لتمويل مشاريع الطلبة والباحثين.

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن إنشاء أول شركة قابضة جامعية في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار وتثمين البحث العلمي وتحويل المعرفة إلى مشاريع اقتصادية منتجة.

وحسب بيان للجهة الوصية، يشمل المشروع أيضا إطلاق صندوق استثمار جامعي برأسمال ابتدائي قدره 120 مليون دينار جزائري، مع توقعات ببلوغه 330 مليون دينار جزائري مع نهاية سنة 2025.

ويخص المشروع “جامعة الجزائر 3” التي ستكون أول مؤسسة جامعية تحتضن هذا النموذج الجديد للشراكة بين الجامعة والاقتصاد الوطني في إطار رؤية تهدف إلى جعل الجامعة محركا فعالا للتنمية ورافدا للاقتصاد المعرفي.