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الجزائر

برئاسة الرئيس تبون.. هذا ما تناوله اجتماع مجلس الوزراء

الشروق أونلاين
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برئاسة الرئيس تبون.. هذا ما تناوله اجتماع مجلس الوزراء

ترأس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عددا من العروض والمشاريع.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول وضعية صوامع تخزين الحبوب، مصنع الإسمنت بالجلفة، ومشروع مصنع الإسمنت بالأبيض سيدي الشيخ بالبيض.

كما تناول الاجتماع متابعة مشروعي إنجاز المدينة الإعلامية “دزاير ميديا سيتي”، الخط المنجمي للسكة الحديدية: بشار –تندوف –غارا جبيلات، ووضعية محطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى دراسة معطيات توازن تموين الأسواق الوطنية.

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