برازافيل: انطلاق أشغال اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا

انطلقت، الاثنين بالعاصمة الكونغولية، برازافيل، أشغال اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا، بمشاركة الوزير الأول نذير العرباوي، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ويشارك في أشغال الدورة الـ 10 للجنة الافريقية رفيعة المستوى رؤساء و ممثلون عن قادة الدول الأعضاء في اللجنة, إلى جانب مسؤولين في منظمات دولية و إقليمية.

وتبحث قمة برازافيل مستجدات الوضع في ليبيا وجهود تقريب وجهات النظر وسبل بناء توافقات بين الفرقاء الليبيين، لتحقيق مصالحة شاملة تسمح بتجاوز حالة الجمود السياسي التي تعرفها البلاد في أفق تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.

وقبيل افتتاح أشغال القمة, تم أخذ صورة تذكارية لرؤساء الدول والحكومات المشاركين, ليفتتح بعدها رئيس جمهورية الكونغو، دونيس ساسو نغيسو, الذي تترأس بلاده اللجنة أشغال القمة.

و كان من المقرر أن تنظم ليبيا انتخابات عامة (برلمانية و رئاسية) نهاية عام 2021 لكن فشل المسعى وتم تأجيل الاستحقاقات دون تحديد تاريخ جديد لها, بسبب الخلافات بين الاطراف الليبية حول عدد من المسائل, أهمها عدم الاتفاق على الأساس الدستوري للانتخابات.

وتترجم قمة برازافيل الجهود الافريقية الحثيثة لبلورة حلول افريقية لمشاكل القارة, بعيدا عن التدخلات الاجنبية التي تفاقم الازمات, و بما يضمن سيادة ليبيا و وحدة أراضيها, و هو ما ترافع عنه الجزائر في مختلف المنابر الاقليمية و الدولية.

يشار الى أن اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا التي يرأسها الرئيس الكونغولي دونيس ساسو نغيسو، تضم 10 دول وهي الجزائر، الكونغو، جنوب افريقيا، مصر، اثيوبيا، النيجر، موريتانيا، تونس، السودان واوغندا.