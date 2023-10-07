برازيلي مُرشّح لِتدريب الكناري أو السنافر

يُمكن للعارضة الفنية لِناديَي شبيبة القبائل وشباب قسنطينة، أن تتدعّم بِمدرب جديد من البرازيل.

وكان مسؤولو فريقَي “الكناري” و”السنافر” قد استغنوا مُؤخّرا ومُبكّرا، عن خدمات المدرّبَين يوسف بوزيدي واليامين بوغرارة، على التوالي.

وترشّح التقني البرازيلي كريس لِتدريب شبيبة القبائل وشباب قسنطينة، تقول صحيفة “ليكيب” الفرنسية في تقرير لها نشرته، السبت.

وتُشير نهاية شهر ماي الماضي، إلى آخر موعد للتدريب مع التقني كريس. حيث كان يُشرف على فريق فيرساي من بطولة فرنسا للقسم الثالث.

وقبل تدريبه لِأندية مغمورة أو الفئات الصغرى، سبق لِكريس (46 سنة) تمثيل ألوان منتخب بلاده البرازيل في منصب مدافع، ونيل كأس أمريكا الجنوبية عام 2004. وعلى مستوى الأندية حاز عدّة تتويجات، أبرزها لقب بطولة فرنسا مع أولمبيك ليون ما بين 2005 2008.