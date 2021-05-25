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رياضة

براف رئيسا لاتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية للعهدة الثانية على التوالي

الشروق الرياضي
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براف رئيسا لاتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية للعهدة الثانية على التوالي

جدد أعضاء اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية، الثقة في الجزائري مصطفى براف للمرة الثانية على التوالي، عقب تفوقه في الانتخابات التي جرت صباح الثلاثاء بمصر.

وقد تحصل رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية سابقا على 38 صوت، فيما نالت منافسته الرواندية 15 صوتا فقط، ليتم تجديد الثقة فيه على رأس “أنوكا” للعهدة الثانية على التوالي.

ولم يتوان براف في تهنئة منافسته الرواندية، مباشرة بعد الإعلان عن النتائج، حيث توجه إليها وهنأها على المنافسة الشريفة التي كانت بينهما.

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