برامج ما بعد الإفطار على قناة “الشروق” تكتسح الترند الجزائري في يوتيوب

من أول يوم، سيطرت برامج قناة الشروق العامة الخاصة بالشبكة الرمضانية، على الترند الجزائري في يوتيوب. بعد أن حقّقت ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة بعد بثها.

وتبث الشروق العامة في فترة ما بعد الإفطار، سلسلة “البطحة 2” الكوميدية، ومسلسل “حداش حداش” في موسمه الثاني أيضا. إلى جانب مسلسل “البراني” للمخرج يحيى مزاحم.

فأما “البطحة 2” فقد شوهدت على يوتيوب أكثر من 2 مليون مرة، خلال أقل من 24 ساعة على نشرها. متصدّرة للترند الجزائري في المنصة.

ويبدو أنه ما من شيئ يشغل مستخدمي المنصة في الجزائر، منذ بداية رمضان، مثلما تفعل برامج الشروق. فقد حلّ مسلسل “البراني” في المركز الثاني، بأكثر من 1.2 مليون مشاهدة.

أحداث السلسلة تدور حول عائلة تجمع عدّة تناقضات بين أفرادها، الذين يؤدي أدوارهم كل من الأب والأم بوعلام بناني وعايدة عبابسة، والأبناء خالد بن عيسى، وكريم دراجي، والأخ غير الشقيق مصطفى لعريبي.

كما حصلت سلسلة “حداش حداش” لأسامة قبي في موسمها الثاني، على ما يفوق 400 ألف مشاهدة، بعد أقل من 24 ساعة على بثّها عبر قناة الشروق ومنصة يوتيوب.

وابتدأت الحلقة الأولى من الموسم الجديد للمسلسل، بمشهد مواجهة لؤي (يوسف سحيري) للمهووس هشام (أكرم جغيم) بأدلة قاطعة على تورطه في جريمة قتل شقيقته ملاك.