براهمية يشترط على حراق اتصالا رسميا من شبيبة القبائل

سطمبولي يسابق الزمن لضبط التشكيلة التي ستواجه الجيش الملكي

كشفت مصادر مقربة من بيت شبيبة القبائل، عن تحديد الإدارة لتاريخ 13 أكتوبر المقبل موعدا للسفر إلى العاصمة المغربية الرباط، لمواجهة نادي الجيش الملكي المحلي يوم 15 أكتوبر، لحساب الدور الثاني من كأس الإتحاد الإفريقي، على أن تلعب مباراة الإياب بعد أسبوع من خوض لقاء الذهاب، علما أن مشكل السفر إلى المغرب يبقى قائما بسبب الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل السلطات العليا في البلاد، والتي تقضي بقطع العلاقات مع المغرب فضلا عن غلق المجال الجوي أمام الطيران المغربي مدنيا وعسكريا.

وكانت إدارة النادي ممثلة في الرئيس يزيد ياريشان قد تقدمت مؤخرا بطلب إلى الخطوط الجوية الجزائرية بخصوص موعد المباراة لكي يتم ضبط الأمور مع المغاربة، حتى تتم السفرية في ظروف عادية.

وتواصل التشكيلة القبائلية تحضيراتها في الشراقة، تحسبا للموسم الكروي المقبل، حيث يخصص التقني الفرنسي موعد العاصمة إلى الجانب التقني والذي سيعمل عليه مرارا في هذا التربص بهدف رسم التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في الموسم المقبل، فضلا التحضير للموعد القاري القادم أمام الجيش الملكي المغربي، علما أن سطمبولي كان قد عبر عن ارتياحه لانضمام العناصر الجديدة في تدريبات الفريق في الآونة الأخيرة.

وفي سياق آخر، تعكف إدارة شبيبة القبائل على تجهيز قانون داخلي لعرضه على اللاعبين قبيل انطلاق بطولة الموسم الكروي 2021 – 2022 وذلك بهدف تنظيم العلاقة بين اللاعبين والإدارة، وكذا تسهيل عمل المدرب الجديد الفرنسي هنري سطمبولي من خلال تحديد حقوق وواجبات كل طرف، ضمن إطار علاقة العمل التي تربط اللاعبين بالشركة التجارية للنادي، حيث كلف الرئيس يزيد ياريشان المدير الرياضي كريم زياني بتجهيز هذا القانون الداخلي ومناقشته مع أعضاء مجلس الإدارة قبل عرضه على اللاعبين وذلك في حد أقصاه لن يتجاوز منتصف الشهر الداخل.

أما بخصوص قضية تحويل متوسط ميدان مولودية الجزائر، شمس الدين حراق إلى الشبيبة، خصوصا عقب تحويل اللاعب إلى التدريبات مع الفريق الرديف، اشترط رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر عمار براهمية إتصال رئيس شبيبة القبائل رسميا به من أجل التفاوض معه بخصوص انتقال اللاعب إلى الشبيبة، علما أن حراق كان قد منح الإدارة موافقته المبدئية للدفاع عن ألوان “الكناري” قبل أسبوع.