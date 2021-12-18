براهيمي أحسن لاعب عربي

حاز لاعبان من صفوف المنتخب المحلّي الجزائري جائزتَين مساء السبت، بعد إسدال ستار منافسة كأس العرب بِمدينة الخور القطرية.

وحصد متوسط الميدان ياسين براهيمي جائزة أحسن لاعب في هذه البطولة، مُتقدّما على مواطنه وزميله متوسط الميدان الهجوي يوسف بلايلي الذي حلّ ثانيا.

وأطلق المُنظّمون على هذه المكافأة تسمية “الكرة الذهبية”.

ونال حامي العرين رايس وهاب مبولحي جائزة أحسن حارس مرمى في هذه المنافسة الكروية الإقليمية.

وحملت المكافأة الأخيرة اسم “القفّاز الذّهبي”، عِلما أن البطولة يُشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وخاض براهيمي كلّ لقاءات المنتخب المحلّي أساسيا – وعددها 6 مواجهات – في منافسة كأس العرب. وسجّل 3 أهداف.

وامتاز براهيمي بِرسمه لوحات فنية كروية مُمتعة، وأكّد أنه أحد أحسن لاعبي العرب وإفريقيا والعالم، من ناحية المراوغات والكرة الشيّقة.

ومن شأن هذه العروض الفنية الراقية وهذه التتويجات، أن تضع ياسين براهيمي في رواق جيّد للمشاركة مع المنتخب الوطني أكابر في منافسة كأس إفريقيا بِالكاميرون، بداية من الـ 9 من جانفي المقبل. عِلما أن متوسط ميدان فريق الريان القطري (31 سنة) لم يلعب أيّ لقاء دولي مع “الخضر” منذ مواجهة زيمبابوي في نوفمبر 2020.

بِدوره، خاض مبولحي كلّ مقابلات البطولة العربية أساسيا، بِاستثناء مواجهة لبنان في دور المجموعات التي تابعها من دكّة البدلاء.

وقدّم مبولحي أداءً طيّبا، وحمى عرين محلّي “الخضر” بِشجاعة نادرة، كما عوّد عليه الجمهور الجزائري.

وأثبت مبولحي للمرّة “المليار” أنه سيّد حراسة عرين “محاربي الصحراء” والعرب وإفريقيا.