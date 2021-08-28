براهيمي حزين لغيابه عن “الخضر” في مواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو

أكد بقاءه في الريان القطري رغم العروض الفرنسية

عبر ياسين براهيمي، صانع ألعاب الريان القطري، عن أسفه لغيابه عن تشكيلة المنتخب الوطني تحسبا لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو، يومي 2 و7 سبتمبر المقبل، ضمن مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأوضح براهيمي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام القطرية، أنه “حزين جدا لغيابه عن تشكيلة المنتخب الوطني مرة أخرى، تحسبا لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو”.

وكان براهيمي قد خرج منذ فترة من حسابات مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، بسبب تراجع مستوى اللاعب مع “الخضر”، بالموازاة مع تألق كل من يوسف بلايلي مهاجم قطر القطري ولاعب وستهام الإنجليزي سعيد بن رحمة.

وكشف بلماضي في ندوة صحفية سابقة عن الأسباب الحقيقية لاستبعاده براهيمي عن قائمة “الخضر” في المواجهات الودية السابقة التي لعبت شهر جوان الماضي أمام موريتانيا وتونس ومالي، حيث قال في هذا الشأن: “براهيمي يبقى لاعبا محترفا، وشخصية رائعة كإنسان، ويمتلك تاريخا كبيرا مع المنتخب الوطني، ولا أحد يمكنه أن ينكر ذلك، ويقوم بدوره في كل مرة يتواجد فيها معنا”، وأضاف: “رغم كل التقدير الذي أكنه لياسين، إلا أنه وفي نهاية المطاف مثله مثل بقية اللاعبين، يخضع لعامل المنافسة.. في منصب ياسين لدينا، رشيد غزال، سعيد بن رحمة، آدم أوناس، يوسف بلايلي، زين الدين فرحات”.

وأكد براهيمي استمراره مع فريقه نادي الريان خلال الموسم الجديد، نافيا فكرة مغادرته صفوف الفريق، رغم تلقيه العديد من العروض الاحترافية في الدوري الفرنسي.