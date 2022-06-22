براهيمي: رفضت عروضا أوروبية وعربية

قدّمت إدارة نادي الغرافة القطري، الأربعاء، لاعبها الدولي الجزائري ياسين براهيمي إلى وسائل الإعلام.

وانتقل متوسط الميدان براهيمي (32 سنة) إلى نادي الغرافة القطري، لِمدّة موسمَين.

وقال براهيمي إنه فضّل الاستقرار، بعدما تأقلم مع الأجواء الرياضية القطرية، وأيضا البيئة الاجتماعية هناك.

وكان الدولي الجزائري قد انتقل إلى قطر في صيف 2019، وانضمّ إلى نادي الريان.

وأضاف براهيمي أن فضّل مُقترح نادي الغرافة على عروض أخرى أوروبية وعربية، لم يكشف عن أسمائها.

واختتم ياسين براهيمي تصريحاته التي نشرتها إدارة فريقه الجديد، قائلا إن المشروع الرياضي لِنادي الغرافة جذبه، وسيسعى جاهدا لِتحقيق أهداف الفريق.

من جهته، قال مدير كرة القدم بِنادي الغرافة الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، إن براهيمي “إضافة كبيرة للفهود، ونتطلّع إلى موسم استثنائي”.

وسيستمرّ براهيمي في ارتداء القميص رقم “8” لِنادي الغرافة، مثلما كان الشأن في فريق الريان.

وسيلعب ياسين براهيمي إلى جانب مواطنَيه: المدافع مهدي تاهرت ومتوسط الميدان الهجومي سفيان هني.