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رياضة

براهيمي ضمن قائمة أفضل المراوغين في دوري أبطال أوروبا

عمر سلامي
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براهيمي ضمن قائمة أفضل المراوغين في دوري أبطال أوروبا
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ياسين براهيمي

احتل الدولي الجزائري ياسين براهيمي المركز الثامن، في قائمة أكثر اللاعبين الذين قاموا بمراوغات ناجحة في دوري أبطال أوروبا منذ 2009.
ونال براهيمي نسبة نجاح في المراوغات تقدر بـ65 بالمئة، حسب القائمة التي نشرها موقع “بوب فوت” المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

وتصدر قائمة اللاعبين الأكثر نجاحا في المراوغات، ليونيل ميسي، متبوعا بنيمار، ثم كريستيانو رونالدو، في حسن احتل فرانك ريبيري المركز الرابع.

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