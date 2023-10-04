براهيمي ضمن قائمة أفضل المراوغين في دوري أبطال أوروبا منذ 2009

تواجد الدولي الجزائري ياسين براهيمي، ضمن قائمة أفضل اللاعبين المراوغين في دوري أبطال أوروبا منذ 2009.

واحتل براهيمي المركز الثامن في قائمة اللاعبين الذين قاموا بمراوغات ناجحة منذ 2029، رغم مغادرته أوروبا نحو الدوري القطري في 2019.

📊 Les joueurs avec le meilleur % de dribbles réussis en Ligue des Champions depuis 2009 pic.twitter.com/TOcDwMDrQN — PopFoot (@ThePopFoot) October 3, 2023

وحسب موقع “بوب فوت”، فإن براهيمي حقق 65 بالمئة كنسبة نجاح في المراوغات، بعدما قام بـ165 مراوغة ناجحة، من أصل 254 مراوغة.