-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

براهيمي ضمن قائمة أفضل المراوغين في دوري أبطال أوروبا منذ 2009

عمر سلامي
  • 298
  • 0
براهيمي ضمن قائمة أفضل المراوغين في دوري أبطال أوروبا منذ 2009
أرشيف
ياسين براهيمي

تواجد الدولي الجزائري ياسين براهيمي، ضمن قائمة أفضل اللاعبين المراوغين في دوري أبطال أوروبا منذ 2009.

واحتل براهيمي المركز الثامن في قائمة اللاعبين الذين قاموا بمراوغات ناجحة منذ 2029، رغم مغادرته أوروبا نحو الدوري القطري في 2019.

وحسب موقع “بوب فوت”، فإن براهيمي حقق 65 بالمئة كنسبة نجاح في المراوغات، بعدما قام بـ165 مراوغة ناجحة، من أصل 254 مراوغة.

مقالات ذات صلة
“نمّور” والجمباز.. تذكرتان للأولمبياد ونهائي بطولة العالم

“نمّور” والجمباز.. تذكرتان للأولمبياد ونهائي بطولة العالم

ترتيب الدوريات الأوروبية الكبرى

ترتيب الدوريات الأوروبية الكبرى

بقرار مرشح لهذه الجائزة في نيويورك سيتي

بقرار مرشح لهذه الجائزة في نيويورك سيتي

مهاجم إفريقي على رادار ريال مدريد

مهاجم إفريقي على رادار ريال مدريد

“كاف” يحدد موعد ومكان قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف

“كاف” يحدد موعد ومكان قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف

سعدي يُجمّد نشاط رابطة الكرة المُحترفة ويُقيل مدوار

سعدي يُجمّد نشاط رابطة الكرة المُحترفة ويُقيل مدوار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد