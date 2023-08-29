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رياضة

براهيمي في طريقه إلى هذا النّادي

علي بهلولي
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براهيمي في طريقه إلى هذا النّادي
ح.م

اقترب اللاعب الدولي الجزائري بلال براهيمي مهاجم فريق نيس الفرنسي، من تغيير الوجهة.

ويرتبط براهيمي (23 سنة) مع نادي نيس بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

ووافق براهيمي على الانضمام إلى نادي براست الفرنسي، بِصيغة الإعارة لِمدّة موسم واحد، مع إمكانية شراء العقد في صيف 2024.

وتبقى بعض التفاصيل الصغيرة تلفّ بِالصّفقة، قد تُزال لاحقا ويُحوّل الدولي الجزائري إلى فريق براست. يقول موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي في تقرير له نشره، الثلاثاء.

وبعد مرور ثلاث جولات من عمر البطولة الفرنسية للموسم الحالي، يتموقع فريق براست في الرّتبة الرابعة.

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