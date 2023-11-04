براهيمي كالعادة.. بولاية على طريقة رونالدو وقندوسي يتألق في مصر

واصل الدولي الجزائري ياسين براهيمي نجم نادي الغرافة القطري، مستوياته الكبيرة، بعدما عزز رصيده التهديفي، خلال المباراة المثيرة التي جمعت ناديه بنادي العربي برسم الجولة الثامنة من دوري نجوم قطر، حيث تمكن براهيمي، من تسجيل هدف لفريقه عن طريق ضربة جزاء، ويعزز رصيده من الأهداف في صدارة ترتيب هدافي دوري نجوم قطر بـ12 هدف خلال ثماني جولات.

كما قدم الدولي الجزائري فريد بولاية واحدة من أجمل مبارياته منذ انضمامه لنادي الغرافة، بعدما منح هدف الفوز لفريقه في الدقائق الأخيرة من المواجهة، وبطريقة أكثر من رائعة، عن طريق مخالفة من مسافة بعيدة، والتي علقت عليه الجماهير القطرية واصفة إياه بأهداف كريستيانو رونالدو.

ورغم التألق اللافت للثنائي في الدوري القطري، إلا أن هذا لم يشفع لهما في العودة إلى صفوف المنتخب الوطني، خاصة ياسين ابراهيمي الذي أصبح موضوعه غامضا، لدى الشارع الرياضي.

من جانب آخر، تألق اللاعب الجزائري سيد أحمد قندوسي خلال المواجهة التي جمعت ناديه سيراميكا كليوباترا بضيفه نادي بيراميدز، لحساب الجولة السادسة من الدوري المصري، حيث تمكن اللاعب المعار من نادي الأهلي المصري من افتتاح باب التسجيل في المباراة في الدقيقة 21 من المواجهة التي جرت على ملعب “المقاولون العرب”.

واستعاد نجم الوفاق السابق، مستواه بشكل كبير بعدما مر بفترة فراغ لما كان ينشط في نادي القرن المصري. كما نال إشادة كبيرة من قبل الإعلام المصري عبر الصفحات الإلكترونية التابعة لهم.

وسيواصل قندوسي، عروضه الجيدة مع فريقه، من أجل العودة إلى النادي الأهلي وفرض نفسه في تشكيلة نادي القرن، خاصة وأن عقد الإعارة شارف على الانتهاء مع نادي سيراميكا.