براهيمي: مواجهة المغرب قوية.. لكن جئنا إلى قطر من أجل التتويج باللقب

قال إن الأهم هو الاسترجاع قبل قمة الدور ربع النهائي

وصف الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، صانع ألعاب المنتخب المحلي، مباراة مصر بالحماسية والقوية، بعد أن اضطر المنتخبان إلى الاحتكام إلى قاعدة اللعب النظيف لفك الشراكة في صدارة المجموعة الرابعة، وتأهل منتخب مصر في المركز الأول برصيد 7 نقاط (نفس رصيد الجزائر)، لكن مع حصول المنتخب الجزائري على عدد إنذارات أكثر (4 إنذارات + طرد)، ما حسم تأهل المصريين.

وانتهت مباراة “الخضر” ومصر بالتعادل الإيجابي هدف لهدف، وافتتح الجزائريون باب التسجيل عن طريق المدافع توغاي في الدقيقة 19، قبل أن يعادل المصريون عن طريق القائد عمر السولية في الدقيقة 59، في مباراة انقسمت فيها السيطرة بين المنتخبين على مدار الشوطين، مع تأثر واضح لأشبال مجيد بوقرة بالخروج الاضطراري لبغداد بونجاح بداعي الإصابة.

وقال ياسين براهيمي في تصريحات إعلامية مباشرة بعد نهاية المباراة، تعليقا على تضييع المنتخب الوطني المحلي لصدارة المجموعة بقاعدة اللعب النظيف: “المباراة كانت حماسية وجيّدة..الذهنية والإرادة كانت حاضرة من جانبنا”، مضيفا: “كنا نريد الفوز بالمباراة بعد أن تقدمنا في الشوط الأول، لكننا تلقينا هدفا عن طريق ضربة جزاء”، وأردف: “خروج بونجاح الاضطراري أثر علينا.. على كل مثل هذه المباريات تلعب على تفاصيل وجزئيات صغيرة”، وتابع: “نحن سعداء بالمردود الذي قدمناه في هذه المباراة، الآن علينا التركيز على الاسترجاع من أجل الاستعداد لمباراة الدور ربع النهائي”، وعن مواجهة المنتخب المغربي، صرح نجم نادي بورتو البرتغالي السابق: “بالطبع مباراة المغرب ستكون قوية..جئنا إلى بطولة كأس العرب من أجل التتويج وللوصول إلى هذا الهدف علينا المرور بمثل هذه المباريات (مواجهة المنتخب المغربي)..”.

إلى ذلك، يقدم نجم نادي الريان القطري مستويات كبيرة منذ بداية كأس العرب بدليل اختياره رجل المباراة في المواجهات الثلاث، التي لعبها “الخضر” في الدور الأول من مسابقة كأس العرب 2021 بقطر، وهو ما يؤكد استعادته لمستوياته المعروفة وأحقيته بالعودة إلى المنتخب الوطني الأول تحت قيادة جمال بلماضي.