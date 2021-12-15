براهيمي: مواجهة قطر ستكون صعبة

أكد ياسين براهيمي أن مواجهة قطر ستكون صعبة، كون المنافس يلعب على أرضه ويحظى بمساندة كبيرة من طرف جماهيره.

وقال براهيمي في حوار لـ”بين سبورت”، متحدثا عن مباراة نصف النهائي: “الجميع جاهز في المنتخب، ندرك أن المباراة كبيرة وصعبة، وسنفوز إن شاء الله ونتأهل إلى النهائي”.

وأضاف مهاجم”الخضر”: “وجودنا في نصف النهائي أمر جيد، ويبقى هدفنا الأساسي في هذه البطولة، هو التتويج بالكأس”.

وأشاد براهيمي في حواره لـ”بين سبورت” بالتنظيم الجيد لبطولة كأس العرب، وبجودة الملاعب، بالإضافة إلى الحضور الجماهيري الكبير في المباريات.