براهيمي: “مواجهة منتخبات من قارات أخرى تجربة جيدة لنا”

قال الدولي الجزائري ياسين براهيمي، إن الدورة الدولية فيفا الجزائر 2024، تعد بمثابة خطوة كبيرة إلى الأمام.

وأضاف براهيمي في تصريحات لموقع “فيفا”: “إنها خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لنا، إنها فرصة لاستقبال منتخبات من مناطق أخرى من العالم وإظهار صورة جميلة عن القارة الإفريقية وكرة القدم الجزائرية والبنية التحتية للبلاد”.

🙌 L’Algérie fait partie des 5⃣ destinations des #FIFASeries 🌍 🇩🇿 Le pays accueille la Bolivie 🇧🇴, l’Afrique du Sud 🇿🇦 et Andorre 🇦🇩 pour une série de matches amicaux d’un genre inédit ⚽ 🤩 Ismaël Bennacer et Yacine Brahimi nous en parlent:

👉https://t.co/86qbbvmQxx pic.twitter.com/kBrezOIENY — FIFA (Français) (@fifacom_fr) March 20, 2024

وتابع: “مواجهة منتخبات من قارات أخرى، تتمتع بأسلوب مختلف، ستسمح لنا بمعرفة أمور جديدة، والخروج عن المألوف وما نعرفه في إفريقيا، إنها تجربة جيدة للغاية بالنسبة لنا، ويمكن أن تساعدنا كثيرا في التطور”.

وتشارك في دورة الجزائر الدولية منتخبات بوليفيا وجنوب إفريقيا وأندورا بالإضافة إلى البلد المضيف الجزائر.