براهيمي: هدفي نيل كأس إفريقيا 2023 وبلوغ مونديال 2026

بلال براهيمي في مباراة تنزانيا والجزائر، مساء الـ 8 من جوان 2022.

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري بلال براهيمي عن تجربته الجديدة، في صفوف “محاربي الصّحراء”.

وخاض المهاجم براهيمي (22 سنة) أولى لقاءاته الدولية مع “الخضر” في شهر جوان الحالي، وشارك في المقابلات الثلاث أمام أوغندا وتنزانيا وإيران، بينها حضور بِصفة لاعب أساسي في المواجهة الأخيرة.

وقال براهيمي إن مدرب حرّاس مرمى المنتخب الوطني الجزائري (عزيز بوراس)، جاء إلى نادي نيس الفرنسي في تاريخ سابق، وهو مَن اتّصل به وأكّد له أن الجهاز الفني يُتابع مقابلاته، ويُمكنه ارتداء زيّ “الخضر”.

وأضاف في مقابلة صحفية أدلى بها لِموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، الأربعاء، أنه فخور بِتمثيل ألوان منتخب الجزائر بلده الأصلي، مُشدّدا على أن رغبة المشاركة مع “الخضر” ليست وليدة اليوم. وأشار براهيمي إلى أن والدته رافقته في العودة إلى أرض الوطن، للمشاركة في المقابلات الثلاث الأخيرة لـ “محاربي الصّحراء”.

وتابع براهيمي يقول إن العبارات تخونه في وصف شعور اللّعب في ميدان “5 جويلية”، والإنصات إلى عزف نشيد “قسما”، والتمتّع بِأهازيج الجمهور الجزائري.

وقدّم مهاجم نادي نيس الفرنسي تشكّراته إلى لاعبي المنتخب الوطني، الذين ساعدوه في الإندماج، وخصّ بِالذّكر اللاعب المخضرم إسلام سليماني.

وبِشأن أهدافه مع المنتخب الوطني الجزائري، قال براهيمي إنه يأمل حضور كلّ المواجهات القادمة، والمساهمة في إحراز كأس أمم إفريقيا 2023، وأيضا بلوغ نهائيات كأس العالم 2026.

وعن ضخّ دماء جديدة في جسد المنتخب الوطني، وجلب لاعبين مغتربين جدد. قال براهيمي إن هذا الأمر جدّ وارد في المستقبل القريب. وأضاف أن تعزيز جمال بلماضي للصفوف بِلاعبين آخرين، سيُجبره رفقة زملائه الحاليين على بذل مجهودات جبّارة، لأن المنافسة على المناصب ستكون شرسة وغالية.