براهيمي: هكذا تلقيت استدعائي لـ”الخضر” لأول مرة

قال إن تجربته في إنجلترا غيّرت مساره الكروي

عاد الدولي الجزائري، بلال براهيمي، نجم نادي نيس الفرنسي للحديث عن قصة استدعائه لأول مرة إلى المنتخب الجزائري شهر جوان الماضي، في تطور سريع لقضية اختياره الدفاع عن منتخب بلده الأصلي مقارنة بأسماء أخرى، ما جعله يدخل قلوب الجماهير الجزائرية بسرعة كبيرة جدّا.

وكان الناخب الوطني، جمال بلماضي، استدعى براهيمي لـ”الخضر” خلال تربص شهر جوان الماضي، الذي تخللته 3 مواجهات، مباراتان أمام أوغندا وتنزانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، ومباراة ودية أمام إيران، ولم يحتج الجناح الطائر للكثير من الوقت لإثبات قدراته، حيث شارك بديلا في مباراتي أوغندا وتنزانيا، وأساسيا أمام إيران، وكشف براهيمي (22 عاما) في حوار مع موقع نادي نيس الفرنسي، تطرق خلاله إلى أبرز محطات مشواره الكروي، عن قصة انضمامه إلى المنتخب الجزائري، وصرح بهذا الخصوص: “كنت في إجازة في دبي ولكن بدلاً من الاستمتاع كنت أتدرب”، وتابع: “كنت متواجدا في القائمة الموسعة لمنتخب الجزائر. صحيح أنها لم تكن هذه هي المرة الأولى، لكنني قلت لنفسي: لا تدري أبدًا، إذا تم الاتصال بك، يجب أن تكون مستعدًا”، مضيفا: “ثم صدرت القائمة، وبدأ هاتفي “يهتز” بالآلاف من رسائل من الجزائريين.. لقد كان الأمر رائعا”.

من جهة أخرى، اعترف نجم نادي ستاد ريمس الفرنسي السابق بأن انتقاله إلى نادي ميدلسبره الإنجليزي قلب مشواره الكروي رأسا على عقب، وسمح له بالانتقال إلى المستوى الأعلى دون المرور عبر أكاديميات أندية كرة القدم الفرنسية، وقال بهذا الخصوص: “عام 2017 وبعد موسم واحد فقط مع نادي لييرا البرتغالي انتقلت إلى ميدلسبره”، مضيفا: “ومنذ تلك اللحظة أصبح كل شيء جنونيا”، وقضى براهيمي موسمين مع ميدلسبره، الأول مع فريق الشباب تحت 20 عاما والثاني مع الفريق الرديف، والذي تخللته بعض المحطات مع الفريق الأول، وهو الأمر الذي سمح له بالانتقال بعدها إلى نادي ستاد ريمس الفرنسي، تخللته فترة إعارة إلى نادي لومان، ثم الانتقال إلى نادي أونجيه قبل الاستقرار مع نادي نيس حاليا، رفقة كتيبة من اللاعبين الجزائري، يوسف عطال وهشام بوداوي وآندي ديلور والحارس تيدي بولهندي.