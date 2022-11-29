-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

براهيمي وبوداوي في البقاع المُقدّسة وعطال في الصّحراء

علي بهلولي
  • 899
  • 0
براهيمي وبوداوي في البقاع المُقدّسة وعطال في الصّحراء
ح.م
بلال براهيمي في البقاع المقدّسة.

أدّى اللاعبان الدوليان الجزائريان بلال براهيمي وهشام بوداوي هذه الأيّام بِالبقاع المُقدّسة مناسك العمرة.

ولا يلعب المهاجمان براهيمي ومتوسّط الميدان بوداوي مع فريقهما نيس الفرنسي المنافسات الرّسمية في الفترة الرّاهنة، وهو الفراغ الذي استغلّاه في تأدية الشعيرة الدينية.

وبِسبب مشاركة منتخب “الديكة” في كأس العالم بِقطر، لن يعود براهيمي وبوداوي وفريقهما نيس إلى المنافسات المحلّية الفرنسية، حتى الـ 29 من ديسمبر المقبل.

وكان اللاعب الجزائري المُغترب فارس شعيبي مهاجم فريق تولوز الفرنسي قد فعل بِالمِثل في الأيّام القليلة الماضية، وأدّى مناسك العمرة بِالمملكة العربية السعودية.

أمّا اللاعب الدولي الآخر يوسف عطال مدافع فريق نيس الفرنسي، فقد اتّجه إلى الصّحراء الجزائرية لِقضاء العطلة، وبِالضّبط إلى ولاية وادي سوف.

مقالات ذات صلة
“فيفا” يحسم الجدل بخصوص هدف رونالدو أمام أوروغواي

“فيفا” يحسم الجدل بخصوص هدف رونالدو أمام أوروغواي

قوراري ضمن طاقم غاساما

قوراري ضمن طاقم غاساما

الجزائر لعبت في أحسن مونديال في التاريخ سنة 1982

الجزائر لعبت في أحسن مونديال في التاريخ سنة 1982

الكاف تطالب بإعادة تهيئة ملعب حملاوي بقسنطينة

الكاف تطالب بإعادة تهيئة ملعب حملاوي بقسنطينة

بالفيديو.. مهاجم الريال رودريغو “يتبرك” بأقدام الظاهرة رونالدو

بالفيديو.. مهاجم الريال رودريغو “يتبرك” بأقدام الظاهرة رونالدو

مونديال قطر.. هذه المباراة حطمت رقما قياسيا لعدد الجماهير

مونديال قطر.. هذه المباراة حطمت رقما قياسيا لعدد الجماهير

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد