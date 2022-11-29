براهيمي وبوداوي في البقاع المُقدّسة وعطال في الصّحراء

أدّى اللاعبان الدوليان الجزائريان بلال براهيمي وهشام بوداوي هذه الأيّام بِالبقاع المُقدّسة مناسك العمرة.

ولا يلعب المهاجمان براهيمي ومتوسّط الميدان بوداوي مع فريقهما نيس الفرنسي المنافسات الرّسمية في الفترة الرّاهنة، وهو الفراغ الذي استغلّاه في تأدية الشعيرة الدينية.

وبِسبب مشاركة منتخب “الديكة” في كأس العالم بِقطر، لن يعود براهيمي وبوداوي وفريقهما نيس إلى المنافسات المحلّية الفرنسية، حتى الـ 29 من ديسمبر المقبل.

وكان اللاعب الجزائري المُغترب فارس شعيبي مهاجم فريق تولوز الفرنسي قد فعل بِالمِثل في الأيّام القليلة الماضية، وأدّى مناسك العمرة بِالمملكة العربية السعودية.

أمّا اللاعب الدولي الآخر يوسف عطال مدافع فريق نيس الفرنسي، فقد اتّجه إلى الصّحراء الجزائرية لِقضاء العطلة، وبِالضّبط إلى ولاية وادي سوف.