براهيمي يتوّج بجائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي

توّج الدولي الجزائري بلال براهمي بجائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي للموسم 2022 -2023 .

ونال لاعب نيس الفرنسي، جائزة أجمل هدف، بفضل الهدف العالمي الذي سجله في مرمى نادي أجاكسيو، في إطار الجولة الـ23.

ونافس براهيمي ستة لاعبين على هذه الجائزة، من بينهم مواطنه آدم وناس، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.