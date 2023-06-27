براهيمي يتوّج بجائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي
توّج الدولي الجزائري بلال براهمي بجائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي للموسم 2022 -2023 .
ونال لاعب نيس الفرنسي، جائزة أجمل هدف، بفضل الهدف العالمي الذي سجله في مرمى نادي أجاكسيو، في إطار الجولة الـ23.
😍⚽️ @Billal_Brahimi9 #ButDeLaSaison | @ogcnice pic.twitter.com/EgEPCVDgZb
— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 27, 2023
ونافس براهيمي ستة لاعبين على هذه الجائزة، من بينهم مواطنه آدم وناس، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
حان وقت اختيار هدف الموسم ⚽️
🇦🇷 ميسي (@PSG_arab)
🇩🇿 أدم وناس (@losclive)
🇨🇱 سانشيز (@OM_Arab)
🇷🇺 أليكسندر جولوفين (@AS_Monaco_AR)
🇩🇿 بلال براهيمي (@ogcnice)
🇲🇱 بيراما توري (@AJA)
🇫🇷 بينجامين بوريجايد (@staderennais)
التصويت من هنا: https://t.co/HIZSBdfp1v#الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/9CLk4d0vmY
— الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) June 19, 2023