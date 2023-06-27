-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

براهيمي يتوّج بجائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي

عمر سلامي
  • 108
  • 0
براهيمي يتوّج بجائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي
أرشيف
بلال براهيمي

توّج الدولي الجزائري بلال براهمي بجائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي للموسم 2022 -2023 .

ونال لاعب نيس الفرنسي، جائزة أجمل هدف، بفضل الهدف العالمي الذي سجله في مرمى نادي أجاكسيو، في إطار الجولة الـ23.

ونافس براهيمي ستة لاعبين على هذه الجائزة، من بينهم مواطنه آدم وناس، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

مقالات ذات صلة
مدرب إسبانيا: عندما تُنادي أحدهم بـ “يا أصلع” فأنت عنصري!

مدرب إسبانيا: عندما تُنادي أحدهم بـ “يا أصلع” فأنت عنصري!

تعيين طاقم تحكيم مباراة شبيبة الساورة واتحاد العاصمة

تعيين طاقم تحكيم مباراة شبيبة الساورة واتحاد العاصمة

نيمار يُشيّد بحيرة اصطناعية والقضاء البرازيلي يُطارده

نيمار يُشيّد بحيرة اصطناعية والقضاء البرازيلي يُطارده

نيجيريا تلجأ إلى طريقة غير مألوفة بعد انقضاء مدّة عقد مدرب المنتخب

نيجيريا تلجأ إلى طريقة غير مألوفة بعد انقضاء مدّة عقد مدرب المنتخب

مدرب المغرب يرشح 5 منتخبات للتتويج بـ”كان” كوت ديفوار

مدرب المغرب يرشح 5 منتخبات للتتويج بـ”كان” كوت ديفوار

هذا هو مصير سليماني

هذا هو مصير سليماني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد