براهيمي يساهم في فوز الغرافة على نادي الدحيل

مدرب الدحيل جمال بلماضي

تألق نجم الغرافة القطري، ياسين براهيمي، في مباراة ناديه أمام الدحيل، في إطار الجولة الثامنة من الدوري القطري.

وانتهت المباراة بفوز رفقاء براهيمي، على نادي الدحيل الذي يدربه جمال بلماضي، بثلاثة أهداف لهدف واحد.

وقدم براهيمي خلال هذه المواجهة تمريرتين حاسمتين، بعد تنفيده لركنيتين، الأولى سجل على إثرها السنغالي سيدو سانو، والثانية وقع على إثرها خوسيلو الهدف الثالث.

ومن جانب الدحيل لم يشارك بولبينة أساسيا، ودخل بديلا في د 69 .

ويتصدر الغرافة جدول ترتيب الدوري القطري مؤقتا بـ19 نقطة فيما يتواجد نادي الدحيل في المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

وخلال 8 مباريات، قاد بلماضي نادي الدحيل للفوز في ثلاث مباريات، تعادل في مبارتين، وانهزم في ثلاثة لقاءات.

