براهيمي يستحق لقب أفضل لاعب في الدوري القطري دون منازع

لاعب الوكرة القطري الجزائري محمد بن يطو:

أكد لاعب الوكرة القطري الجزائري محمد بن يطو عن بداية موسم موفقة، حيث نجح فريقه إلى حد الآن في الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مواجهتين. ويعود الفضل في هذه الانطلاقة الجيدة إلى العديد من اللاعبين الذين برزوا بشكل لافت للانتباه، وعلى رأسهم قائد وهداف الفريق محمد بن يطو، الذي خص جريدة الشرق القرية تحدث فيها عن عديد الأمور ورأيه في النجم الجزائري ياسين براهيمي الذي يقدم مردودا “عالميا”.

وقال بن يطو: “الحمد الله نحن راضون عن النتائج التي حققناها إلى حد الآن، فزنا في ثلاث مباريات، وتعادلنا في مباراتين من أصل ست، ولو أننا متأسفون لأننا ضيعنا أربع نقاط كانت في المتناول في مواجهتي الشمال والسد. فالجميع شاهد أننا كنا أفضل من المنافسين على كل المستويات، ما يعني أنه كان بإمكاننا الفوز في كل المباريات الممكنة إلى حد الآن، على كل، بدايتنا كانت موفقة وإن شاء الله سنواصل العمل أكثر على تحسين أدائنا لتحقيق نتائج إيجابية في كل المباريات التي سنلعبها وتقديم موسم كبير يليق بطموحاتنا جميعا في الوكرة”، مؤكدا: “لن أقول الآن إننا سنتوج بلقب الدوري وسنفوز بكل المباريات ولكن تأكدوا من أننا سننافس بكل قوة وسنكون رقما صعبا في الدوري هذا الموسم، وشخصيا لن أرضى بأقل من المركز الثاني”.

وعن رأيه في مستوى ياسين براهيمي هذا الموسم، قال بن يطو: “ما يقدمه ياسين هذا الموسم مع الغرافة خارق للعادة واستثنائي، فالأرقام وحدها التي تتحدث عنه فهو أفضل هداف وأفضل ممرر حاسم وأكثر من صنع فرصا للتسجيل منذ انطلاق الموسم، وهو يستحق لقب أفضل لاعب في الدوري دون منازع، شخصيا لست متفاجئا من مستواه لأني أعرف إمكاناته جيدا، ومتأكد من أنه سيقدم الكثير للفهود هذا الموسم، وتواجد نجم من طراز ياسين يزيد من قوة الدوري ويعطي حافزا كبيرا لكل اللاعبين والمهاجمين على البروز أكثر ومنافسته، على كل حال أضرب له موعدا من الآن في المواجهة التي ستجمعمنا معهم وأؤكد له أننا سنفوز عليهم وسأسجل في شباك فريقه (يضحك).