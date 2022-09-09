براهيمي يعاني مع نيس الفرنسي بسبب المدرب فافر

لا يشارك بانتظام عكس الموسم الماضي

عاد الدولي الجزائري، بلال براهيمي، نجم نادي نيس الفرنسي للتواجد ضمن قائمة فريقه المعنية بمواجهة نادي كولن الألماني (دون أن يلعب مرة أخرى)، أول أمس، في المرحلة الأولى من دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي، على ملعب أليانز ريفيرا بمدينة نيس، بعد أن غاب عن مباراة موناكو، الأحد الماضي، في المرحلة السادسة من “الليغ 1” بطريقة مفاجئة.

وسجل النجم الجزائري الواعد (22 عاما) بداية موسم متذبذبة وصعبة مع نادي نيس، ربطتها وسائل الإعلام الفرنسية بالمدير الفني الجديد للفريق، السويسري لوسيان فافر، على عكس ما كان عليه الحال عندما كان كريستوف غالتييه المدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان، على رأس الجهاز الفني لنادي نيس، الذي حوّل براهيمي إلى أحد أهم أوراقه الرابحة، وقالت مصادر إعلامية فرنسية إن فافر كان أبعد براهيمي عن مواجهة موناكو بسبب احتجاج النجم الجزائري على وضعيته الحالية في نيس واكتفائه بالمشاركة كبديل لدقائق معدودة فقط خلال المباريات، فضلا عن تغيير منصبه في عديد المرات، وتركيز المدرب لوسيان فافر في وقت سابق على إشراكه في منصب المهاجم الصريح، وهو الذي يلعب كلاعب جناح.

ولم تضمن عودة بلال براهيمي، الذي برز في وقت قصير مع “الخضر” منذ انضمامه إليه شهر جوان الماضي، إلى قائمة نيس بمناسبة مواجهة نادي كولن الألماني، العودة إلى التشكيل الأساسي للفريق، لا سيما بعد أن تدعم خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي بمهاجمين مخضرمين، الإيفواري نيكولاس بيبي والفرنسي غايتان لابورد، وتلقي جماهير نيس باللوم على المدير الفني، لوسيان فافر، بخصوص ما يحدث للجزائري بلال براهيمي، وهو الذي تعرض للسخرية خلال الساعات الماضية بسبب جهله للاعبيه وخاصة المستقدمين الجدد، ما جعل البعض يشكك في قدراته التدريبية والعقلية، وهو الذي أجاب عن سؤال متعلق بنجم الفريق الجديد والمنصب الذي ينوي الاعتماد عليه فيه، الانجليزي روس باركلي، بالقول: “لقد أخبروني أنه يلعب في خط الوسط المتقدم رقم 8″، وتأتي تصريحات فافر لتفسر ما يحدث للجزائري بلال براهيمي، الذي كانت ترشحه وسائل الإعلام الفرنسية للبروز بشكل لافت هذا الموسم في “الليغ 1″، عطفا على ما قدمه الموسم الماضي منذ انضمامه إلى نيس شهر جانفي، قبل أن تنقلب المعطيات مع المدرب السابق لنادي بوروسيا دورتموند الألماني.

يجدر الذكر، أن بلال براهيمي سيكون حاضرا في معسكر منتخب الجزائر خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر، رغم وضعيته الصعبة مع نيس، على اعتبار أن المدير الفني لـ”الخضر”، جمال بلماضي، يثق فيه كثيرا ويعتبره من اللاعبين الواعدين.