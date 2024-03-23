براهيمي يعلّق بعد الفوز المحقق أمام بوليفيا

عبّر الدولي الجزائري ياسين براهيمي، عن سعادته بالفوز المحقق وديا أمام منتخب بوليفيا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال قائد “الخضر” في مباراة بوليفيا: “لقد كان من الضروري الفوز في أول مباراة أمام جمهورنا.. أنا سعيد بعودتي إلى المنتخب الجزائري وجاهزون لقادم المواعيد”.

وأضاف براهيمي الذي تألق بشكل لافت في المباراة:”نملك مجموعة رائعة ولاعبين موهوبين محفزين ونتمنى أن نواصل على نفس المنوال”.

وتابع: “كان ينقصنا بعض الانسجام، بالنظر لتواجد لاعبين جدد، وعدم تعودنا على اللعب معا، وسنعمل على تصحيح بعض الأخطاء المرتكبة، في الودية الثانية أمام جنوب إفريقيا”.

وختم براهيمي: “اشتقت كثيرا لجماهير المنتخب الوطني، وأشكرهم على مساندتهم لنا طيلة المباراة”.

وسجل براهيمي عودة موفقة إلى صفوف “الخضر”، وبصم على أداء في المستوى، ما جعل الجماهير الحاضرة في مدرجات نيلسون مانديلا، تتجاوب في كل مرة مع لقطاته الفنية وتوغلاته، التي اشتاق لها أنصار “الخضر” كثيرا .