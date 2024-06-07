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رياضة

براهيمي يغيب عن مواجهة أوغندا

علي بهلولي
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براهيمي يغيب عن مواجهة أوغندا

يغيب القائد ياسين براهيمي عن مواجهة المنتخب الوطني ومُضيّفه الأوغندي، مساء الإثنين المقبل.

ويُعاني متوسّط الميدان براهيمي إصابة على مستوى أوتار الرّكبة، يقول بيان لِاتحاد الكرة نشره مساء الجمعة. وأوضح أن اللاعب شعر بِآلام في المنطقة المُشار إليها، بعد خوضه مباراة غينيا كوناكري سهرة الخميس، وعقب فحص طبي أجراه صباح الجمعة، تبيّنت إصابته.

وأضاف أن النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش سمح لِبراهيمي بِمغادرة تربّص “الخضر”، وعدم خوض مواجهة أوغندا، والالتحاق بِناديه الغرافة القطري للعلاج.

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