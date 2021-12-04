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رياضة

براهيمي ينال جائزة أحسن لاعب

علي بهلولي
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براهيمي ينال جائزة أحسن لاعب

نال الدولي الجزائري ياسين براهيمي عصر السبت الجائزة الفخرية، المُرادفة لِأحسن لاعب في مباراة المنتخب الوطني المحلّي ومنافسه اللبناني.

وأُقيمت فعّاليات هذه المباراة بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة كأس العرب، نسخة قطر 2021. وانتهت بِفوز أشبال الناخب الوطني مجيد بوقرة بِثنائية نظيفة.

وشارك متوسط الميدان براهيمي أساسيا في صفوف محلّي “الخضر” أمام لبنان، وحمل شارة القائد. قبل أن يُعوّضه في الدقيقة الـ 80 زميله زكريا دراوي.

وقدّم براهيمي أداءً طيّبا أمام لبنان، وسجّل الهدف الأوّل للمنتخب الوطني المحلّي، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 69.

والتحق براهيمي بِزميله المهاجم بغداد بونجاح، الذي افتكّ الجائزة الشرفية ذاتها في مباراة الجولة الأولى أمام السودان.

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