براهيمي يواصل التوهّج في الدوري القطري

قاد الغرافة إلى فوز جديد

واصل الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، توهّجه مع نادي الغرافة القطري، عندما قاده، الثلاثاء، إلى تحقيق فوز جديد أمام نادي المرخية بنتيجة هدفين مقابل هدف، في رابع جولات الدوري القطري الممتاز.

وتمكن الدولي الجزائري، رفقة زميله إسحاق بلفوضيل من قلب الطاولة على المرخية وقيادة فريقهما الغرافة لتسجيل فوز ثمين، بفضل الهدف العالمي الذي سجله براهيمي في الدقيقة الـ56، عندما راوغ الجميع وعدّل النتيجة، قبل أن يضيف مواطنه بلفوضيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ63 عن طريق ضربة جزاء.

وكان المرخية السباق لافتتاح النتيجة في الدقيقة الـ38 من الشوط الأول، إلا أن تألق اللاعبين الجزائريين سمح للغرافة من العودة وإنهاء المباراة بفوز مثير.

وبفضل هذا الفوز، رفع الغرافة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع في الترتيب العام، في وقت يحتل المرخية المركز السابع بثماني نقاط.

وتمكن براهيمي مع بداية هذا الموسم من خطف الأضواء، حيث يؤدي لحد الآن في موسم استثنائي جدا مع الغرافة، من خلال المستوى الكبير الذي يقدمه من مباراة إلى أخرى.

في ذات السياق، يرشح عديد المتتبعين إمكانية استنجاد الناخب الوطني بياسين براهيمي لتدعيم صفوف المنتخب الوطني من جديد، لاسيما في ظل الوضعية التي يمر بها حاليا عديد المهاجمين مع نواديهم.

ويرتقب أن يعلن الناخب الوطني جمال بلماضي، مطلع الأسبوع المقبل، قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص القادم، تحسبا للمواجهتين الوديتين القادمتين، أمام غينيا ونيجيريا المقررتين في 23 و27 سبتمبر الجاري بملعب ميلود هدفي بوهران.