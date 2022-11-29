براهيمي يُؤدّي مناسك العمرة

أدّى اللاعب الدولي الجزائري بلال براهيمي هذه الأيّام بِالبقاع المُقدّسة مناسك العمرة.

ولا يلعب المهاجم براهيمي مع فريقه نيس الفرنسي المنافسات الرّسمية في الفترة الرّاهنة، وهو ما استغلّه لِتأدية الشعيرة الدينية.

وبِسبب مشاركة منتخب “الديكة” في كأس العالم بِقطر، لن يعود بلال براهيمي وفريقه نيس إلى المنافسات المحلّية الفرنسية، حتى الـ 29 من ديسمبر المقبل.

وكان اللاعب الجزائري المُغترب فارس شعيبي مهاجم فريق تولوز الفرنسي قد فعل بِالمِثل في الأيّام القليلة الماضية، وأدّى مناسك العمرة بِالمملكة العربية السعودية.