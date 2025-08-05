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رياضة

براهيمي يُدشّن ملعبا في هذه الولاية

الشروق الرياضي
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براهيمي يُدشّن ملعبا في هذه الولاية

تكفّل اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي، بِتوفير نفقات تشييد ملعب جواري.

حدث ذلك بِبلدية آيت بوعدو بِولاية تيزي وزو، حيث حضر براهيمي، الثلاثاء، حفل التدشين.

وستحمل هذه المنشأة الرياضية الجوارية تسمية “ياسين براهيمي”.

ومعلوم أن والدة ياسين براهيمي تنتمي إلى بلدية آيت بوعدو، نظير المنيعة الولاية الحالية (غرداية سابقا) للوالد.

وينطلق في الـ 15 من أوت الحالي الموسم الرياضي الرسمي لِمتوسط الميدان براهيمي وفريقه الغرافة، بِمواجهة الزائر نادي أم صلال، في إطار الجولة الأولى من عمر البطولة القطرية للموسم الجديد.

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