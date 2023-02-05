براهيمي يُسجّل في مرسيليا

براهيمي وبوداوي وزملاؤهما يحتفلون بِالفوز على أولمبيك مرسيليا (صورة نادي نيس).

ساهم اللاعب الدولي الجزائري بلال براهيمي سهرة الأحد، في جلب فوز ثمين لِفريقه نيس الفرنسي.

وفاز فريق نيس بِنتيجة (1-3) خارج القواعد أمام أولمبيك مرسيليا، لِحساب الجولة الـ 22 من عمر البطولة الفرنسية.

ودخل المهاجم براهيمي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 66، وحينها كان فريقه الأحمر والأسود مُتقدّما في النتيجة بـ (1-2).

وسجّل الدولي الجزائري الهدف الأخير في الدقيقة الـ 85، مُفتتحا عدّاد التهديف في بطولة الموسم الحالي، فضلا عن حيازته رصيد تمريرتَين حاسمتَين في تاريخ سابق، وهدف آخر في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

ودخل متوسّط الميدان هشام بوداوي أيضا في الدقيقة الـ 66، بينما تابع الحارس تيدي بولهندي المباراة من دكّة البدلاء. في حين غاب المدافع يوسف عطال بِداعي الإصابة.

وبات فريق نيس بعد هذا الانتصار، يجمع 34 نقطة في المركز الـ 8. ويشغل أولمبيك مرسيليا الرّتبة الـ 2 بِرصيد 46 نقطة.