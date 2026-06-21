برباعية أمام اليابان.. تونس تغادر كأس العالم

ودّع المنتخب التونسي نهائيات كأس العالم لكرة القدم من الدور الأول، بعد تلقيه خسارته الثانية توالياً بسقوطه أمام اليابان برباعية نظيفة، في المباراة التي حملت الرقم 1000 في تاريخ البطولة.

وحسم المنتخب الياباني المواجهة مبكراً، بعدما افتتح دايتشي كامادا التسجيل في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعزز أياسي أويدا النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 31. وفي الشوط الثاني أضاف جونيا إيتو الهدف الثالث في الدقيقة 69، قبل أن يعود أويدا لتسجيل هدفه الشخصي الثاني والرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة، فقد المنتخب التونسي آماله نهائياً في بلوغ الأدوار الإقصائية، ليخوض مباراته الأخيرة أمام هولندا في كانساس من أجل استكمال المنافسة فقط.

وتُعد هذه المرة السابعة في تاريخ مشاركات تونس بكأس العالم التي تفشل فيها في تجاوز دور المجموعات.

وكان المنتخب التونسي قد استهل مشواره في البطولة بخسارة ثقيلة أمام السويد بنتيجة 5-1، وهي النتيجة التي عجلت برحيل المدرب صبري لموشي وتعويضه بالمدرب الفرنسي هيرفي رينار.

غير أن رينار لم ينجح في تحقيق ردة فعل إيجابية خلال أول ظهور له على رأس العارضة الفنية، بعدما تلقى المنتخب هزيمة جديدة أنهت آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.

ورفعت اليابان رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الثاني، متأخرة بفارق الأهداف المسجلة عن هولندا المتصدرة، التي حققت بدورها فوزاً عريضاً على السويد بنتيجة 5-1.

وشهدت المباراة عدة تغييرات في صفوف المنتخب التونسي، حيث دفع هيرفي رينار بالحارس أيمن دحمان بدلاً من مهيب الشامخ، في محاولة لإعادة التوازن للفريق بعد خسارة الجولة الأولى.

في المقابل، أجرى مدرب اليابان هاجيمي مورياسو أربع تغييرات على تشكيلته الأساسية، في ظل غياب تاكيفوسا كوبو بسبب الإصابة.

كما حققت اليابان رقماً تاريخياً خلال اللقاء، بعدما سجلت أربعة أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى منذ مشاركاتها في كأس العالم، التي انطلقت عام 1998.