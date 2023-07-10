برج البحري: دورة في مكافحة حرائق الغابات لفائدة ضباط حماية مدنية عرب وأفارقة

تنظم المديرية العامة للحماية المدنية دورة تدريبية في مجال اختصاص قيادة العمليات لمكافحة حرائق الغابات لفائدة 26 ضابط حماية مدنية و دفاع مدني لدول عربية وإفريقية من 10 إلى 21 جويلية.

الحماية المدنية أفادت في بيان صحفي أن هذه الدورة تنظم وذلك بطلب من المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني. حيث سيستفيد منها 26 ضابط حماية مدنية و دفاع مدني لدول العربية و إفريقية منهم 14 متربص يمثلون دول عربية وهي الأردن العراق، سوريا، فلسطين، لبنان، العربية السعودية، و مصر، إلى جانب 12 متربصين يمثلون الدول الإفريقية السنغال، النيجر، تونس، موريتانيا، هايتي، الكاميرون، ساحل العاج ، بوروندي و الكنغو الديمقراطية من مختلف الرتب.

الدورة التدريبية يتم تنظيمها على مستوى الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل و المدرسة الوطنية للحماية المدنية في برج البحري.

ويتم تأطير المتربصين من طرف ضباط سامين مكونين، وذلك “بتقديم دروس نظرية و تطبيقية مع مختلف الوسائل البيداغوجية و التقنية الحديثة الى جانب المعدات و الأجهزة المتعلقة بمكافحة حرائق الغابات”.

وتعد الحماية المدنية الجزائرية من بين أنشط الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية وهذا منذ انخراطها في المنظمة سنة 1976. وقد تم انتخابها لرئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة لمدة عشرة سنوات متتالية بتركية من قبل الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي ورئاسة الأمانة العامة للمنظمة بالنيابة لمدة سنتين.

كما سبق لها أيضا أن احتضنت دورات تكوينية سابقة تتعلق بطب الكوارث، وإدارة و تسيير الكوارث.

كما سبق لفرقها المشاركة في عديد عمليات المساعدة والدعم في عدة دول عرفت كوارث كالزلازل والفيضانات وحرائق الغابات مثل حرائق تونس جويلية 2022، و زلزال تركيا و سوريا 2023. “أين صنفت فرق الحماية المدنية للجزائر في المرتبة الأولى من حيث الشجاعة و التحكم التقني والعملياتي” يقول البيان.

كما سبق للجزائر أن احتضنت المؤتمر الرابع الإفريقي للمدراء العامين للحماية للبلدان الإفريقية الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية في سنة 2019.