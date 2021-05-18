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الجزائر

برج باجي مختار: الإعتداء على 10 استاذات بالسلاح الأبيض

الشروق أونلاين
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برج باجي مختار: الإعتداء على 10 استاذات بالسلاح الأبيض

تعرضت مجموعة من الأستاذات بسكنهن الوظيفي ببرج باجي مختار لاعتداء بالسلاح الأبيض على الساعة الثانية من صباح الثلاثاء.

وأفاد بيان للنقابة الجزائرية لعمال التربية أن  الإعتداء “تم بالسكن الوظيفي لأستاذات المدرسة الجديدة رقم 10 على الساعة الثانية صباحا”.

وأكدت أن “الأستاذات اعتدي عليهن بالسلاح الأبيض من طرف مجموعة مجهولة اذاقتهن المر مدة ساعتين من الزمن بوجود طفلة رضيعة”.

وأوضحت أن “جميع الأستاذات يرقدن بالمستشفى وهن في حالة نفسية كارثية يرثى لها، منهن من اصيبت بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة الى سرقة هواتفهن النقالة وحواسيبهن، ومبالغ مالية”.

وأعلنت النقابة في مراسلة وجهتها إلى الجهات الوصية أنه تقرر توقيف الدراسة ومقاطعة جميع الامتحانات الرسمية والانسحاب الجماعي والنهائي من المنطقة.

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