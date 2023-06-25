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برج باجي مختار تسجّل أعلى درجات الحرارة في الجزائر

الشروق أونلاين
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برج باجي مختار تسجّل أعلى درجات الحرارة في الجزائر
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ارتفاع درجات الحرارة

سجّلت مدينة برج باجي مختار في أقصى جنوبي الجزائر، واحدة من أعلى درجات الحرارة في العالم يوم الأحد.

فحسب ما رصده موقع “إلدروادو ويذر” المتخصّص، فقد بلغت درجة الحرارة في المدينة الصحراوية 46.2 درجة مئوية، إلى غاية الثالثة 15:00 من زوال اليوم.

ويأتي هذا الرقم في المركز الخامس عشر في قائمة المناطق الحضرية الأكثر حرارة عبر العالم، وفق ذات المصدر.

وحلّ مطار الكويت الدولي في المرتبة الأولى عالميا بعد وصول درجة الحرارة هناك إلى 48 درجة مئوية، وكذلك الأمر بالنسبة لمدينة نوكوندي في باكستان.

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