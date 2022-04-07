برج بوعريريج: إصابة 7 أشخاص في انفجار منزل بسبب الغاز

تسبب الانفجار الذي هز، صبيحة الخميس، أحد المنازل بولاية برج بوعريريج بسبب تسرب للغاز، في إصابة 7 أشخاص بجروح، حسبما أعلنته مصالح الحماية المدنية.

وحسب المصدر ذاته فقد وقع الانفجار بأحد المنازل بحي 5 جويلية بولاية ببرج بوعريريج بسبب تسرب الغاز مما أدى إلى انهيار بناية سكنية R+02.

وكشفت مصالح الحماية أن الإنهيار خلف لحد الساعة 7 مصابين، 6 من جنس أنثى وشخص واحد من جنس ذكر.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى بوزيدي لخضر برج بوعريريج.