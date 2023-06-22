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برج بوعريريج: إغلاق الطريق السيار شرق غرب بعين تاغروت

الشروق أونلاين
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برج بوعريريج: إغلاق الطريق السيار شرق غرب بعين تاغروت
أرشيف

أعلمت مصالح الدرك الوطني أنه سيتم غلق الطريق السيار شرق غرب على مستوى المكان المسمى بير شولي بلدية عين تاغروت ولاية برج بوعريريج  في كلا الاتجاهين بداية من الجمعة.

وأفاد بيان لمصالح الدرك الوطني أن إغلاق الطريق سيكون ابتداء من الجمعة على الساعة السادسة (06:00) صباحا ، بسبب وجود أشغال تمرير شبكة الكهرباء HT .

وأضاف البيان أنه بالنسبة للمتوجهين من سطيف اتجاه الجزائر سيتم تحويل حركة المرور على مستوى محول عين آرنات (سطيف)  اتجاه الطريق الوطني رقم 05.

وتابع البيان أنه بالنسبة للمتوجهين من الجزائر نحو سطيف ـ سيتم تحويل حركة المرور على مستوى محول عين تاغروت اتجاه الطريق الوطني رقم 05.

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