برج بوعريريج تحتضن تصفيات “مسرح الهواة” لمنطقة الشرق

إجراء استثنائي للمشاركة عبر فيديو مسجل

تتواصل اليوم 4 أوت وإلى غاية 6 أوت 2026، فعاليات التصفيات الجهوية، لمسرح الهواة بمستغانم في دورته 57 الخاصة بمنطقة الشرق الجزائري، حيث تحط الرحال هذه المرة بمدينة بوج بوعريريج، بدار الثقافة محمد بوضياف، من أجل استكمال التصفيات الخاصة بهذا الموعد، تحت رعاية وزارة الثقافة والفنون.

وللذكر فهي ثالث محطة، بعد تصفيات ولايتي مليانة وعين تموشنت، بمجموع 22 فرقة مسرحية، منها 12 فرقة من مليانة و 10 عروض من مدينة عين تموشنت. وحرصا من محافظة المهرجان، لمشاركة جميع كل الفرق، فقد ارتأت إلى اعتماد إجراء استثنائي لصالح كل الفرق التي تعذرت عليها المشاركة المباشرة في التصفيات، لأسباب وظروف قاهرة، حيث بإمكانها إرسال فيديو مسجل لكامل العرض المسرحي، من أجل عرضه على لجنة الانتقاء. إجراء اعتبرته محافظة المهرجان، بمثابة فرصة تمكن كل الفرق المشاركة في التصفيات دون استثناء أو إقصاء. على أن يكون تاريخ 7 أوت 2026، أخر أجل لإرسال المشاركات عبر البريد الإلكتروني، [email protected]

هي محطة ثالثة، لاستكمال التصفيات، من أجل المنافسة الرسمية خلال مهرجان مسرح الهواة بمدينة مستغانم في دورته السابعة والخمسين، بإجراء استثنائي من طرف المحافظة من أجل مشاركة كل الفرق دون استثناء، في مهرجان يعتبر من بين المهرجانات الكبيرة التي تعنى بالفن الرابع بالجزائر، ومحطة للقاء صناع الركح وعشاق الخشبة.