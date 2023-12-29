برج بوعريريج: شبكة دولية لتهريب المركبات في قبضة الدرك

أطاحت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج بشبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للمركبات كما قامت بتوقيف شخصين متورطين في القضية.

وحسب ما نقلته الإذاعة الجزائرية، اليوم الجمعة 29 ديسمبر، عن النقيب أسامة عروة من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في برج بوعريريج، فالعملية تمت على إثر تلقي المجموعة لمعلومات تفيد بنشاط أحد الأشخاص ضمن شبكة دولية لتهريب المركبات الأجنبية. مركبات وبعد إدخالها إلى التراب الوطني بطريقة “غير قانونية” يتم تزوير أرقامها التسلسلية في الطراز و وثائقها لإعادة بيعها.

وبعد التحريات قامت مصالح الدرك بمداهمة الورشة محل النشاط المشبوه أين تم حجز ثماني شاحنات مختلفة الأصناف والعلامات مزورة تقنيا ومضروبة على البارد وكذا خمسة هياكل للشاحنات منها اثنين مفككة ومقطعة بدون رقم تسلسلي في الطراز وبدون لوحة الصانع إضافة إلى ختم الدولة خاص بمصالح المناجم يستعمل في تزوير الأرقام التسلسلية في الطراز للمركبات وقطع حديدية تحمل رؤوس مزودة بأرقام وحروف تستعمل للضرب على البارد للأرقام التسلسلية في الطراز حسبما نقلته الإذاعة عن ذات المتحدث.

العملية مكنت كذلك من استرجاع تسع بطاقات تسجيل خاصة بمختلف الشاحنات ومختلف الآلات والمعدات المستعملة في عملية التزوير عن طريق الضرب البارد للأرقام التسلسلية لمختلف أصناف الشاحنات وفقا لذات المصدر.

وتم تقديم المشتبه بهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا يضيف نفس المصدر.