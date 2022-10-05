برج بوعريريج: وفاة شخص وإجلاء 36 آخرين جراء تساقط الأمطار (بالصور)

سجلت ولاية برج بوعريريج مساء الثلاثاء، وفاة شخص بينما تم اجلاء 36 آخرين جراء تساقط الأمطار الذي شهدته الولاية.

وأعلنت الحماية المدنية في بيان لها عن حصيلة تدخلاتها عبر مختلف بلديات الولاية، كاشفة عن وفاة شخص يبلغ من العمر 73 سنة وإجلاء 36 آخرين.

وفيما يلي التدخلات التي قامت بها مصالح الحماية عبر البلديات التالية :

1- بلدية اليشير:

– إرتفاع منسوب المياه على مستوى المحول القديم للطريق الوطني رقم 05 أين تم إجلاء سيارات محصورة وتسهيل حركة المرور .

– إرتفاع منسوب المياه على مستوى واد لاشبور الطريق الوطني رقم 5 أين تم إجلاء سيارات محصورة وتسهيل حركة المرور.

– تسرب مياه الأمطار إلى عدة منازل وأحياء وشوارع بلدية اليشير.

– سقوط جدار فناء لشركة خاصة.

– عملية إمتصاص داخل قبو بمدرسة خاصة بحي 473 مسكن وعملية إمتصاص بمنزل مجاور للمدرسة .

2- بلديـــــة مجانة:

تسرب مياه مجرى واد المرج إلى مستودع لتربية الأغنام بمزرعة خاصة أدى إلى:

– العثور على جثة شخص “م ع” 73 سنة متوفي على بعد حوالي 300 م من المستودع.

– نفوق 08 رؤوس أغنام وانقاذ 02 رأس غنم.

– إنهيار جزئي للمستودع.

– 08 عمليات إمتصاص عبر مختلف أحياء و شوارع البلدية.

إجلاء 06 أشخاص من منزلهم بسبب تسرب مياه الأمطار.

إجلاء سيارات محصورة وتسهيل حركة المرور بواد ورديق الطريق الوطني رقم 106 مدخل بلدية مجانة.

3- بلدية برج بوعريريج:

– إجلاء 30 شخص بواسطة زورق الحماية المدنية كانوا محصورين بالمركب الرياضي آكواجيم سطنقولة بعد إرتفاع منسوب المياه. عملية الإمتصاص متواصلة بالقرب من المركب بمساعدة آلــة حفر .

– عملية إمتصاص بحي 200 مسكن طريق بئر صنب بعد تسرب مياه الأمطار إلى قبو العمارات، والعملية متواصلة، بمساعدة آلــة حفر.

– وضع نقاط مراقبة وإستطلاع بالنقاط السوداء لتجمع المياه على غرار واد لاقراف، حي 05 جويلية، محور الدوران الوئام، فيلات قرواش، حي عين بن عمران …

4- بلدية المنصورة :

– 07 عمليات إمتصاص على مستوى أحياء وشوارع المنصورة.

– عملية إستطلاع على مستوى النقاط السوداء على غرار حي 50 مسكن، حي الشيحة، الطريق الوطني رقم 05.