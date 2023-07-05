برج بوعريريج: 8 وفيات و40 جريحا في حادث انحراف حافلة  

ارتفعت حصيلة حادث المرور الذي وقع ببرج بوعريريج إلى 08 وفيات وإصابة 40 آخرين، والذي نتج عن انحراف حافلة مستوى حمام البيبان.

وأفاد بيان للحماية المدنية، الأربعاء، أن وحداته تدخلت على الساعة 02سا13د من أجل حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر قبل محول حمام البيبان، الحادث يتمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين.

خلف الحادث 8 وفيات و 40 جريح تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و 67 سنة تم اسعافهم و نقلهم إلى المراكز الاستشفائية فيما تم تحويل الوفيات الى مصلحة حفظ الجثث

الحافلة تشغل خط ميلة-الجزائر