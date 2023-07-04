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رياضة

برشلونة تخسر ما يُقارب نصف مليون مُتابع بِسبب ترويجها للشواذ

الشروق الرياضي
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برشلونة تخسر ما يُقارب نصف مليون مُتابع بِسبب ترويجها للشواذ

خسر نادي برشلونة الإسباني ما يُقارب نصف مليون مُتابع عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، بِسبب ترويجه للشواذ.

ونشرت إدارة نادي برشلونة راية الشواذ في صفحتها بِمنصّة “إنستغرام” الأربعاء الماضي، فحذف 306403 مُتابع لِإشتراكه في هذه الحساب، رفضًا للانخراط في سياسة الترويج لِهذه الفئة المُعادية للفطرة الإنسانية.

وفعلت إدارة نادي فالونسيا الإسباني بِالمثل وجاءت في المركز الثاني، بعد أن فقدت 2299 مُتابع. استنادا إلى أحدث تقرير نشره موقع القناة التلفزيونية الكتالونية “تي في 3”.

ومنذ نحو عقدَين من الزمن، بدأت بعض الدوائر الثقافية والسياسية في المجتمعات الغربية الترويج علانية للشواذ عبر قنوات الرياضة والفن، مُستغلّة هشاشة الفئات المُتعلّقة بِهاذَين المجالَين. كما تمكّنت من اختراق الهيئات الرياضية العالمية الكبيرة على غرار اللّجنة الأولمبية الدولية و”الفيفا”، لِنشر – عنوة – هذا النوع من “المسخ” الإنساني، ومُعاقبة مُحاربيه.

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