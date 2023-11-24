برشلونة تقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني

وافقت بلدية برشلونة اليوم الجمعة، 24 نوفمبر، في الجلسة العامة البلدية على قطع علاقاتها المؤسسية مع الكيان الصهيوني.

وافقت بلدية برشلونة اليوم الجمعة، 24 نوفمبر، في الجلسة العامة البلدية على “قطع العلاقات المؤسسية مع حكومة إسرائيل “وهذا “حتى يتم التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار واحترام الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وضمان الامتثال لقرارات الأمم المتحدة”، حسب ما أفادت به صحيفة “إل باييس” الإسبانية.

“تم اتخاذ القرار بمبادرة من مجلس عمدة المدينة السابقة آدا كولاو، وبدعم من حزب كاتالونيا الإشتراكي واليسار الجمهوري لكاتالونيا، اللذين طلبا إجراء تعديلات جوهرية على النص. وجاء النص نتيجة للتفاوض على الجمل بأكملها مع حزب العمدة جاومي كولبوني، لأنه اقترح في البداية “تعليق” العلاقات. وهذه قضية مستمرة منذ فترة طويلة، لأن أدا كولاو، بصفتها عمدة المدينة، علقت في فيفري علاقاتها مع تل أبيب وإسرائيل.” حسب إعلان البلدية الذي نقلته الصحيفة.

كما تضمن الإعلان كذلك إلى وقف إطلاق نار “دائم ونهائي”، ووقف العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، أيضا إنشاء ممرات إنسانية لمساعدة سكان غزة، واحترام القانون الدولي والإنساني للأمم المتحدة.

“إل باييس” نقلت أيضا أن مجلس بلدية برشلونة “سينفذ بندًا أساسيًا للالتزام التعاقدي في جميع العقود العامة البلدية لضمان عدم انتماء أي مشغل إلى أو تنفيذ عمليات مالية واستثمارات ومشتريات ومقاولات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي تتعارض مع القانون الدولي، حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي“.